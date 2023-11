– Alvorlig: Fra denne basen i isødet viser Russland muskler i kampen om Arktis

En dag i mars for to år siden satte to russiske jagerfly av typen MiG-31 kurs mot Nordpolen.

Flystripen de lettet fra ligger på Russlands nordligste militærbase på den største øya i Frans Josefs land, 600 kilometer øst for Svalbard.

Nagurskaja-basen, som opprinnelig ble bygget i Sovjet-tida på femtitallet, dekker nå 14 000 kvadratmeter og skal kunne være selvforsynt i over ett år. I 2017 ble det kjent at Russland hadde gjort omfattende oppgraderinger av militærbasen.

Den er ikke den eneste. På bare seks år skal Russland ha bygget 475 militære anlegg på fire av landets arktiske øyer.

Innsatsen er en del av Russlands større plan om å bli en arktisk stormakt.

Men Russland er ikke det eneste landet som interesserer seg for Arktis etter at den globale oppvarmingen har gjort tilgangen til polhavene bedre.

Kortere transportruter gjennom Nordøstpassasjen vil gjøre handel mellom Asia og Europa mer lønnsom. I tillegg frister den arktiske havbunnen med store forekomster av olje, gass og sjeldne mineraler.

Men en smeltende havis betyr også at Russland, som står for 53 prosent av den arktiske kystlinjen, plutselig blir mer eksponert mot andre arktiske land som USA.

Dermed øker behovet for å vise muskler.

Militærbasen Nagurskaja har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

I februar i fjor opplyste Kreml at de hadde testet det nye hypersoniske missilet «Tsirkon», som etter sigende når ni ganger lydens hastighet og dermed er svært vanskelig å skyte ned.

Området de hadde avfyrt raketten i var farvannet mellom Fastlands-Norge og Svalbard.

Til Filter Nyheter kommenterer utenriksminister Espen Barth Eide hvordan Russlands ambisjoner i Arktis påvirker norsk sikkerhet:

– For tiden er det veldig krevende. Det betyr at vi må tenke annerledes om vår plass i nord.

– Flytter makt «big time»

Onsdag arrangerte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) klima- og sikkerhetskonferansen 2023. Utenriksministeren var blant deltakerne.

– Hovedbildet er at klimaendringene forverrer konflikter som allerede er der. Og det er ingen steder på kloden klimaendringene skjer raskere enn hos oss, sa han under konferansen.

Barth Eide viste til at energiomstillingen vil ta oss fra en verden der oljerike nasjoner som Russland og Saudi-Arabia har definisjonsmakt – til en verden der det er teknologi og innovasjon innen fornybar energi som gjelder:

– Det flytter makt «big time». Noen vil vinne og noen vil tape på dette, og det er et sikkerhetspolitisk spørsmål.

Utenriksminister Espen Barth Eide på FFIs klima- og sikkerhetskonferanse 22. november. Foto: Marie Lytomt Norum

Er sagaen om det fredelige Arktis forbi?

Arktis har til nå vært et geopolitisk pusterom. Selv under den kalde krigen greide stormaktene til en viss grad å samarbeide om forvaltningen av nordområdene.

I Norge har vi hatt et nært samarbeid med Russland om Arktis, under parolen «High North, Low Tension» og med daværende utenriksministre Støre og Lavrovs delelinje i Barentshavet fra 2010 som rettesnor.

Men etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar i fjor har mye av dette endret seg. Norge har redusert kontakten med russiske myndigheter til et «nødvendig minimum». I september i år trakk Russland seg fra Barentsrådet, et kontaktpunkt med de nordiske landene og EU.

«Vi er overbeviste om at den nåværende politiske situasjonen ikke samsvarer med de langsiktige interessene til innbyggerne i Arktis», uttalte det russiske utenriksdepartementet da.

Kart som viser delelinjen i Barentshavet mellom Norge og Russland, slik den ble vedtatt i 2010. Kilde: Utenriksdepartementet

Fram til Russlands fullskala invasjon av Ukraina i fjor hadde Arktisk råd – som fokuserer på klima- og miljøspørsmål, forskning og urfolks rettigheter i Arktis – styrt klar av geopolitiske spenninger.

Men selv der ble det stans i samarbeidet mellom Russland og de syv andre vestlige medlemslandene etter invasjonen. (Under norsk formannskap er samarbeidet delvis nå tatt opp igjen).

I juli i fjor uttalte medlemmer av den russiske statsdumaen at de ønsket å vurdere skroting av delelinjeavtalen med Norge.

Blant argumentene var påstanden om at Russland hadde avstått 175 000 kvadratkilometer av Barentshavet til Norge, og at Norge ikke tillot russisk mat- og varelevering til Svalbard.

– Mye av det vi trodde på helt tilbake til Thorvald Stoltenberg, Kirkenes-erklæringen og Barentssamarbeidet har blitt veldig annerledes. For tredve år siden så vi for oss at nå ville den kalde krigens slutt føre til et mye bedre forhold til Russland. Det ble det jo også en stund, men så snudde det, utdyper Barth Eide til Filter Nyheter.

– Foregår på Norges dørstokk

25. oktober i år publiserte statsviter og forsker Marius Nyquist Pedersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) rapporten «Et varmere Arktis i kald krig – klimaendringenes sikkerhetspolitiske konsekvenser i Arktis».

Der analyserer han også hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for Norge.

Pedersen peker på at økt tilgang til ressurser i Arktis, i kombinasjon med et delvis uavklart internasjonalt regelverk for utnyttelsen av disse ressursene, kan øke spenningen mellom land og føre til konflikt:

– Til nå har land ønsket å holde Arktis fredelig og vedlikeholde gode, lokale forhold. Vi har hatt dette begrepet om «arktisk eksepsjonalisme». Det er ikke sikkert at det vil holde i framtiden.

Han beskriver at Nato og EU, som har blitt viktigere aktører i regionen de siste årene, til dels har andre mål for Arktis enn det Kina og Russland har.

Samtidig som temperaturen i Arktis øker, blir forholdet mellom Vesten og Russland stadig dårligere:

– Disse endringene foregår på Norges dørstokk. Det er en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon for oss, sier Pedersen.

– Betydningen av våre områder vil øke

Når havisen smelter, blir det mulig å seile Nordøstpassasjen større deler av året.

Det gjør at reisetiden mellom befolkningstette områder i Asia og Europa blir langt kortere. Og det igjen betyr nye handelsruter og nye økonomiske muligheter.

Sammen med utsiktene til å utvinne naturressurser som ikke er utviklet ennå, vil disse nye rutene gi mer aktivitet fra både arktiske og ikke-arktiske aktører, spår generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Han peker på Norges unike plassering:

– Det er bare å ta en titt på kartet: med fastlandet og Svalbard dekker vi den sørlige inngangen til Arktis. Det sier seg selv at den sikkerhetspolitiske betydningen av våre områder vil bli betydelig større.

Odlo mener det er viktig å forstå hva denne innseilingen til polhavet har å si for Norge i tiden framover:

– Det betyr at norsk politikk for et stabilt Arktis blir enda viktigere. Men det blir også viktig å få de rette aktørene med, slik at det er internasjonal rett og ikke den sterkestes rett som gjelder i nordområdene.

Kart over seilingsrutene gjennom Nordvest- og Nordøstpassasjen. Kilde: Store norske leksikon/Erik Bolstad

Stedet for Russlands atomvåpen-forsvar

I november i fjor sjøsatte Russland to nye atomdrevne isbrytere under en høytidelig seremoni.

President Vladimir Putin, som deltok via videooverføring, uttalte at oppbyggingen av isbryterflåten var del av et storskala arbeid «for å styrke Russlands status som en stor arktisk makt».

Odlo påpeker at stater som Russland og Kina signaliserer sterke interesser i Arktis. Russland patruljerer jevnlig polhavet med atomdrevne ubåter og har siden 2005 gjenåpnet flere titalls militærbaser i Arktis fra Sovjet-tiden. Russlands nye atomvåpensystemer blir utplassert og testet i nordområdene.

I tillegg er Arktis området der Russland har utplassert sitt såkalte bastionforsvar, som har til hensikt å beskytte og forsterke evnen til de russiske kjernefysiske styrkene i nordområdene.

Ifølge Forsvarskommisjonen fungerer bastionforsvaret som en sikkerhetsgaranti for den russiske statens eksistens. Det gir Russland global rekkevidde med strategiske våpen og regional stormaktsstatus.

– Det er ingen hemmelighet at Arktis er viktig for Russland, sier Odlo, og viser til at Kreml skriver ganske åpent om dette i sine strategier.

Det russiske bastionforsvaret. Illustrasjon hentet fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norges rapport «Et felles løft», 2015.

– Mister en viktig buffer mot Nord-Amerika

Under konferansen onsdag minnet Barth Eide om at halve Arktis ligger nord for Russland. Det betyr at Russland påvirkes betydelig av klimaendringene som nå skjer:

– Permafrost-tining skjer i hele det russiske nord. Infrastrukturen knekker opp og transport til lands blir vanskeligere. Det tvinger russerne ut på sjøen.

Utenriksministeren påpekte at klimaendringene både styrker og svekker Russlands manøvreringsrom i nord. Samtidig som is-smeltingen gjør Nordøstpassasjen mer tilgjengelig, vil de russiske atomubåtene også ha mye mindre is å gjemme seg under. De har til nå utgjort mye av Russlands strategiske militære kapasitet.

Også forsker Pedersen pekte på hvordan endringer i isdekket i Arktis har konsekvenser for Russlands sikkerhetspolitikk:

– Når isen smelter på Nordishavet, mister Russland en viktig, naturlig buffer mot Nord-Amerika. Slik visker klimaendringene ut nordområdenes vern mot internasjonale spenninger.

Forsker Marius Nyquist Pedersen. Foto: Marie Lytomt Norum

Kinesiske installasjoner på Svalbard

Også Kina har de siste årene rettet blikket mot nord.

Siden 2013 har Kina sittet som fast observatør i Arktisk råd og kaller seg selv en «nær-arktisk-nasjon». Det til tross for at landet ikke grenser mot arktiske farvann.

Kina lanserte i 2018 sine arktiske ambisjoner, der forskning, infrastrukturprosjekter og handelsruter langs blant annet Nordøstpassasjen ble omtalt som «den polare silkevei».

Året etter skrev daværende partileder Jonas Gahr Støre i en kronikk at Kina hadde Kirkenes på kartet og at Norge, i tett samarbeid med Finland og Sverige, burde ta føringen i nordområdene før andre gjorde det for oss.

Kina har også vist en økende interesse for Svalbard de siste tjue åra.

I 2004 bygget landet forskningsstasjonen Arctic Yellow River Station i Ny-Ålesund og har i årenes løp bygget flere installasjoner på Svalbard.

I april rapporterte High North News at Russland hadde gitt gruveselskapet Trust Arktikugol, som forvalter de russiske bosetningene på Svalbard, i oppdrag å opprette en arktisk forskningsstasjon med internasjonale partnere fra BRICS-gruppen. Det betyr blant annet Kina.

NRK avslørte forøvrig i april at Russlands generalkonsul i Barentsburg, Andrej Chemerilo, er tilknyttet den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

Den kinesiske forskningsstasjonen Arctic Yellow River Station på Svalbard. Foto: Polar Research Institute of China

– Ikke et nytt «klondyke»

Barth Eide påpeker at det er farlig om det danner seg et inntrykk av at Arktis er «fritt vilt» og minner om at Arktis er et regelstyrt område:

– Havretten gjelder i Arktis, og det er alle stater enige om – det gjelder til og med USA som ikke har ratifisert konvensjonen. Det er ikke et nytt «klondyke», sa han under konferansen denne uka.

Utenriksministeren mener også Russland tenker slik på det, når de skal verne sine økonomiske interesser fra andre stormakter som er stadig mer interesserte i området.

Barth Eide vil følge utviklingen tett sammen med Finland og Sverige.

Det at de to landene nå blir Nato-medlemmer skaper en helt ny ramme rundt det sikkerhetspolitiske samarbeidet, påpeker han.

– Mye har endret seg på tredve år. Den gang så vi for oss et nabolag som ble fredeligere, med fossilt samarbeid med Russland. Framtiden er mindre fredelig og mindre fossil. Vi må finne ut hva det er nordområdepolitikken skal være i det landskapet, sa utenriksministeren.

Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Marie Lytomt Norum

– Avgjørende at Nato er synlige i nord

Til Filter Nyheter påpeker Odlo at vi fortsatt må opprettholde en viss form for kontakt med Russland, blant annet innen fiskeri, redning og grensesamarbeid:

– Vi velger ikke våre naboer. Vi må ha et forhold til Russland. Den balansegangen må vi som nasjon evne å håndtere hver dag.

Ikke desto mindre er det viktig at Nato har en synlig tilstedeværelse i nord, mener Odlo. Han viser til at Norge spiller en viktig rolle i å sørge for at Nato faktisk har evne til å opererer i arktiske forhold, blant annet ved å sørge for en god og jevn tilgang på allierte som øver i Arktis.

I fjor høst seilte fregatten KNM «Thor Heyerdahl» tungt bevæpnet i de nordlige havområdene rundt Svalbard. Foto: Forsvaret

Under FFI-konferansen, som Odlo deltok på via videooverføring fra Bodø, understreket han at Norge må vri vårt arktiske fokus fra «Det høye nord», som bare strekker seg fra Fastlands-Norge til polpunktet, til å begynne å forholde oss til hele polområdet.

Det betyr at Norge for eksempel må vurdere mer samarbeid med Canada og USA på det arktiske området.

I sommer ble det klart at Canada får opprette et fremragende kompetansesenter for Nato innen klima og sikkerhet. Og i 2019 ble Pentagon pålagt av den amerikanske kongressen å bygge en strategisk havn i Arktis.

Det vil alltid være kapasiteter som en liten nasjon ikke har råd til. Norge må derfor operere gjennom Nato-landene og gjøre nytte av andre nasjoners kapasiteter, påpeker Odlo til Filter Nyheter:

– Arktis må behandles ikke bare som en nasjonal utfordring, men som en utfordring som Nato må ta del i. Det tror jeg blir helt avgjørende.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo. Foto: Forsvaret

