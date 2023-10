Alliansen mister all statlig partistøtte: «Fremtrer som drevet av én person»

Høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansens parti Alliansen har siden 2017 fått om lag 1,5 millioner kroner i partistøtte.

Også neste år skulle partiet i utgangspunktet få penger fra staten, men nå er det full stopp:

Et ferskt vedtak fra Partilovnemnda slår fast at «Alliansen – Alternativ for Norge» ikke oppfyller minstekravene for å motta statlig partistøtte.

«Tross sin status som registrert politisk parti fremtrer den snarere som drevet av én person som benytter tilskudd etter partiloven til å finansiere virksomhet som han selv initierer og driver», konkluderer nemnda.

Bakgrunnen er brudd på den såkalte signaturplikten i partiloven, som skal sikre at andre enn lederen går god for økonomirapporteringen og at den er forankret i en partiorganisasjon.

Vedtaket fra 28. september er uten klagemulighet og Lysglimt Johansen må saksøke staten om han vil forsøke å få det omgjort.

– Ingen kommentar. Ha en god dag, svarer Lysglimt Johansen på Filter Nyheters spørsmål om det dramatiske vedtaket for partiet.

– Fremtrer som en ren parodi

I vedtaket går partilovnemnda langt i å slå fast at det ikke har eksistert noen partiorganisasjon utover Lysglimt Johansen.

Nemnda viser blant annet til vedtekter Lysglimt Johansen har sendt myndighetene i forbindelse med partiregistreringen, der det blant annet heter at «Partiets utøvende organ er partiets styreformann alene».

En protokoll signert «Styreleder/Partileder/Partiets utøvende organ» Lysglimt Johansen fra «årsmøtet» i Alliansen i 2020 viser til et vedtak om «gjenvalg på styreleder og partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen»

Partilovnemnda bruker uvanlig sterke ord om Lysglimt Johansens dokumentasjon:

«At «kontingent for støttemedlemskap» ifølge protokollen ble vedtatt endret «fra 348 kr til 349 kr.» fremtrer som en ren parodi. Samtidig gir protokollen ingen opplysninger om størrelse på eller endring av kontingenten for ordinært medlemskap, heller ikke om hvor mange og eventuelt hvilke andre medlemmer enn partilederen selv som var til stede.»

Alliansens årsmøteprotokoll 17. desember 2020.

Fikk ikke tak i revisor

Alliansen kvalifiserer nå altså ikke til offentlig støtte i det hele tatt. Men selv om det hadde vært tilfelle, ville Lysglimt Johansens partiprosjekt vært i økonomiske vansker.

I et annet vedtak fra Partilovnemnda fattet samme dag, ble nemlig Alliansens partistøtte for 2024 avkortet med hele 75 prosent på grunn av manglende revisor – for andre år på rad.

Allerede i fjor ble Alliansens partistøtte for 2023 besluttet avkortet med 50 prosent, noe som utgjorde et tap på 120 753 kroner, basert på at de heller ikke den gang klarte å levere et revisorgodkjent regnskap.

Lysglimt Johansen har de siste to årene hevdet at han ikke klarer å få tak i en statsautorisert revisor som er villig til å håndtere Alliansens regnsp.

I år oppga han til nemnda at han har forsøkt å henvende seg til 20–30 revisorer i Oslo og Follo, men at alle har takket nei, noe de har begrunnet med manglende kapasitet. Ifølge Lysglimt Johansen takket noen av revisorene først ja, men skal ifølge ham ha trukket seg.

Alliansen-lederen har ikke dokumentert disse forsøkene overfor Partilovnemnda, noe han selv begrunnet med at han ikke ønsket å «henge» dem ut. Men han mener selv at disse revisorene ombestemte seg fordi Alliansen er «kontroversielle» og «svartelistet», på grunn av «demonisering av oss blant andre partier og i pressen».

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan Alliansen er en del av det høyreekstreme miljøet i Norge og at partiet har hatt listekandidater med bakgrunn i den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) – en organisasjon Alliansen har støttet med minst 10 000 kroner fra partikassa.

Lysglimt Johansen har selv gjort seg bemerket for en rekke antisemittiske og rasistiske uttalelser, og uttalte i 2021-valgkampen at mye av det Anders Behring Breivik skrev i sitt terrormanifest «er korrekt».

I fjor ba Lysglimt Johansen Partilovnemnda om hjelp til å skaffe ham en revisor, noe de ikke har mandat til å gjøre. Men Partilovnemnda har tilbudt partilederen å oppgi nemndas leder, jurist Eivind Smith, som kontaktperson dersom han fikk tak i en revisor vurderte oppdraget.

Lysglimt Johansen svarte noen dager senere at han ikke hadde benyttet seg av dette tilbudet, da ingen av de åtte nye revisorene han nylig hadde kontaktet i Drammen takket ja.

Lysglimt Johansen har gitt nemnda innsyn i noen få eksempler på henvendelser han hadde sendt, der han bruker signalord som «haster» eller «haster veldig». I den ene henvendelsen etterlyser han en revisor som er «er prinsipiell nok til å bistå oss som nok anses som kontroversielle».

«Det er vanskelig å se at dette er en hensiktsmessig fremgangsmåte i en henvendelse som i utgangspunktet gjelder et ordinært revisjonsoppdrag», heter det i vedtaket.

Lysglimt Johansen får også kritikk for å være sent ute med å forsøke å få tak i revisorer, til tross for at dette var et problem også i fjor.

I vedtaket understrekes det at plikten om revisor er svært viktig for å sikre at partilovens formål om åpenhet blir opprettholdt og ivaretatt med mest mulig pålitelig informasjon. Det er partienes eget ansvar å sørge for at regelverket blir fulgt.

Manglet gyldig signatur: «Partiet har et eget indre vedtak»

Men når Alliansen nå ser ut til å miste all den offentlige pengestøtten, er det basert på at de ikke har oppfylt det lovpålagte kravet om at både en partileder og minst et styremedlem har signert en innberetning av økonomien fra fjoråret til Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Når man signerer elektronisk, kreves begge signaturene. Men personen som medsignerte med Lysglimt Johansen, Bjørnar Røyset, var ikke formelt oppført som styremedlem på tidspunktet.

Røyset er, ved siden av å ha vært listekandidat for Alliansen, leder av den rasistiske foreningen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

Da Partilovnemnda påpekte signaturfeilen overfor Lysglimt Johansen, argumenterte han for at han selv, i kraft av å være «partiets utøvende organ», når som helst kan oppgi en person som styremedlem.

«Styrets Medlemmer og styret og hvem som signerer er de som partiets utøvende organ til enhver tid SIER at er styre styremedlemmer. Det er ikke noe formkrav for dette», argumenterte Lysglimt Johansen.

Først senere mottok Partiregisteret en melding fra Alliansen om endret styresammensetning. 14. august ble Røyset for første gang registrert som styremedlem i både Enhetsregisteret og Partiregisteret.

Røyset skal ifølge Alliansen ha blitt oppnevnt som styremedlem på et ekstraordinært årsmøte 10. juli 2023, der «styrevalg» var eneste sak, ifølge partiets protokoller, som Filter Nyheter har fått innsyn i.

Alliansen protokoll etter ekstraordinært årsmøte 10. juli 2023.

Der begrunnet partilederen det ekstraordinære styremøtet med at partiet hadde mottatt det de anså som «trusler» fra Partilovnemnda om mulige sanksjoner. I protokollen het det at de hadde protestert mot kravet fordi de har «hatt vårt eget opplegg for hvordan dette er praktisert», men at de ikke trodde protest-argumentene deres kom til å bli hørt.

«Vi velger derfor å registrere nytt styre med styremedlem Bjørnar Røyset som de facto har vært styremedlem en årrekke og vært signatur for innsendelse av regnskap», skrev Alliansen ifølge nemnda.

Etter nemndas vurdering framstår dette «ekstraordinære årsmøtet», som ble avholdt etter nemndas varsel, som et meningsløst forsøk på å reparere mangelen.

«Den «ekstraordinære generalforsamlingen» 10. juli 2023 fremtrer uttrykkelig som et forsøk på etterfølgende reparasjon av mangelen på et styre med minst to medlemmer, slik loven forutsetter», skriver nemnda.

Vil ikke kommentere

I vedtaket understrekes det at signaturkravet hensikt er å sikre at økonomirapporten er dekkende for innholdet, noe som er ekstra viktig for et parti som mangler revisor. Signaturkravet skal også sikre at økonomirapporten har forankring i hele partiorganisasjonen.

«Dessuten skal det – ikke minst – bidra til å dokumentere eller i det minste sannsynliggjøre at rapportens opplysninger om de økonomiske forholdene i partiet, reflekterer virksomheten i et parti eller partiledd i normal aktivitet», skriver nemnda.

Vedtakene utløser i utgangspunktet ikke krav om tilbakebetaling av støtte som allerede er utbetalt.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen svarer «ingen kommentar» og «ha en god dag» på Filter Nyheters henvendelse om vedtakene. Det er derfor ikke kjent om han vil gjøre forsøk på å få beslutningen omgjort.

