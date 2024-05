Aktor ber om 30 års fengsel for Pride-terroristen

«Jeg vil ikke være homo mer, fra i dag vil jeg aldri være homo». Det skal et vitne ha sagt etter at Zaniar Matapour (44) hadde gjennomført sitt terrorangrep utenfor London Pub og Per på hjørnet i Oslo under Pride i 2022, ifølge statsadvokat Sturla Henriksbøs sluttforedrag i Oslo tingrett i dag. To personer var drept og 21 personer skadet etter at Matapour hadde plaffet løs på folk med automatvåpen. – Dette er kjernen i terrorbestemmelsene. Den frykten man påfører fellesskapet, sier Henriksbø. Aktor ber om at Matapour straffes med 30 år i fengsel.

Prosedyren gikk ifølge VG gjennom hvordan man mener terroren ble planlagt, med blant annet nedlasting av krypterte meldingsapper og innkjøp av bag til skytevåpenet. Matapours forsvarer slipper til med sin avslutningsprosedyre senere denne uka. 44-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Islamisten Arfan Bhatti og hans ekskone Aisha Kauser er siktet for medvirkning. Ifølge VG skal PST sitte på lydopptak av Kauser som innrømmer at hun var bindeledd mellom en person som skulle gjennomføre en hendelse i Norge og en hun skal ha trodd var fremmedkriger. Kvinnen er internert i Syria sammen med sin mindreårige sønn. Lydfilene skal ha blitt sendt til Norge av kurdiske selvstyremyndigheter i forbindelse med etterforskningen av de to søstrene fra Bærum som kom tilbake til Norge fra leiren Al-Roj i fjor, ti år etter at de sluttet seg til IS. PST, som varslet Oslo-politiet kort tid etter å ha lyttet til opptakene, skal nå jobbe med å få verifisert at det faktisk er Kauser som snakker, og at hun gjør det av fri vilje.

HÅNDGEMENG OG HISTORISK VEDTAK: Nasjonalforsamlingen i Georgia har i dag gjort det endelige vedtaket som gjør at landet får sin lov mot «utenlandske agenter» – i realiteten et verktøy for Kreml-aktig undertrykking av uavhengige medier og sivile organisasjoner som drives for midler fra vestlige institusjoner og stiftelser. Vedtaket representerer et klart brudd med landets EU- og Nato-tilnærming de siste tiårene, en vending inn i Russlands interessesfære, og har følgelig vært demonstrert kraftig mot av hundretusener av georgiere som ønsker å leve i et fritt og demokratisk land. I forbindelse med behandlingen i dag brøt det ut etveritabelt slagsmål mellom representanter i parlamentet.

TAR FRA DE RIKE: Regjeringen la i dag fram forslag til revidert nasjonalbudsjett og foreslår blant annet et nytt inntektssystem for kommunene, hvor de rike kommunene må gi fra seg mer av sin inntekt til fattigere kommuner. Etter endringene som er foreslått vil de fattigste kommunene ha inntekter tilsvarende 95 prosent av landsgjennomsnittet. Det er 2 prosent mer enn i dag, opplyser regjeringen. Rike kommuner som Frøya, Lurøy og Solund, som alle er kommuner med fiskeoppdrett, vil tape på dette systemet.

Blant de andre nyhetene er at bistandsbudsjettet økes med 100 millioner. Regjeringen foreslår å øke støtten til Ukraina med 1,1 milliard og til Palestina med 1 milliard. Blant postene i bistandsbudsjettet som kuttes er penger til helse, klima og fornybar energi i utviklingsland.

SV-leder Kirsti Bergstø er skuffet over at det ikke er noen konkret satsing på havvind i revidert nasjonalbudsjett. – Dette er i praksis å utsette klimapolitikken, og det har vi ikke tid til, sier Bergstø til NRK. I forhandlinger med regjeringen vil SV kreve elavgift på sokkelen samt økt CO2-avgift for å få fortgang i oljenæringens egen satsing på havvind.

TAR FIRE NYE ÅR: I Klassekampen snakker tidligere Rødt-leder ut om den tunge tida i fjor sommer da han ble tatt på fersken for å stjele et par solbriller på Gardermoen. Det førte til at Moxnes trakk seg som partileder og ble sykemeldt en lengre periode. Nå sier han at han er veldig motivert for å fortsette som stortingsrepresentant. – Jeg savner ikke presset som partileder, men jeg trives virkelig i en ny rolle, og jeg har lyst til å fortsette, sier han. I dag er det Seher Aydar som representerer Oslo Rødt på Stortinget sammen med Moxnes.

