AfD-medarbeider i EU-parlamentet tiltalt for spionasje

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser (Sosialdemokratene) er blant dem som tar til orde for en grundig granskning og holder ytre høyre-partiet AfDs toppkandidat til Europaparlament-valget i mai, Maximilian Krah, personlig ansvarlig for det hun kaller «et angrep fra innsiden av det europeiske demokratiet».

I dag ble det kjent at en av Krahs sikkerhetsklarerte medarbeidere i parlamentet er arrestert og tiltalt for spionasje for Kina. Ifølge tiltalen skal medarbeideren, som i tyske medier omtales som «Jian G», gjentatte ganger ha overlevert sin kinesiske etterretningskontakt informasjon om pågående forhandlinger og avgjørelser tatt i parlamentet.

Også Tysklands justisminister Marco Buschmann (Fridemokratene) betoner forholdets alvorlighet: «Medlemmer av parlamentet og deres stab tjener demokratiet på en helt spesiell måte, som står i diametral motsetning til anklagene som foreligger. Dette kan ikke tolereres, og det må få harde konsekvenser dersom mistankene blir bekreftet».

Medarbeideren er suspendert fra parlamentet på grunn av tiltalens alvorlige art. Selv sier Krah at han ble kjent med arrestasjonen gjennom nyhetsmediene, og har ingen ytterligere kommentarer ut over at vedkommende får sparken dersom anklagene viser seg å stemme. For det høyrepopulistiske partiet kommer skandalen på toppen av de ferske anklagene om at et av representantene i Bundestag, Petr Bystron, har mottatt penger fra et russisk påvirkningsnettverk.

NYNAZISTER BAK KAMPTRENINGS-NETTVERK: I dag publiserte Filter Nyheter en omfattende avsløring av personene bak et høyreekstremt kamptreningsnettverk i Norge som kaller seg Active Club. Utad kaller gruppen seg «et nettverk for menn som er opptatt av nasjonen og klassisk maskuline verdier». Den prøver å rekruttere unge i Norge ved å kaste seg på en bølge av sosiale medier-drevet interesse for trening, kosthold, selvdisiplin og livsendring, samtidig som de involverte hevder at den ikke er en politisk organisasjon. I virkeligheten står erfarne nynazister bak, sammen med andre som kan knyttes til jødefiendtlighet, raseideologi og voldsforherligelse. Filter Nyheter har de siste månedene klart å identifisere mange av de involverte, ved hjelp av bildeanalyse, granskning av høyreekstreme nettfora, kildesamtaler og innsyn i offentlige registre. LES ARTIKKELEN HER – og gi oss gjerne litt drahjelp ved å dele den i sosiale medier.





FEM DRUKNET: Fem personer, deriblant et sju år gammelt barn, er druknet i Den engelske kanal i et forsøk på å ta seg fra Frankrike til Storbritannia i en overfylt, oppblåsbar båt. Tilfeldigvis fanget et BBC-team opp de dramatiske scenene på stranda i Calais der flyktningene brukte bluss og fyrverkeri for å holde politiet unna slik at de kunne sjøsette farkosten. To kvinner, som sammen med et barn mislyktes i å komme seg ombord, fortalte reporterne at de kom fra Irak og var desperate etter å bli gjenforent med familiemedlemmer på den andre siden av kanalen.

Drukningene fant sted samme kveld som Overhuset vedtok den kontroversielle planen om å deportere flyktninger uten innreisetillatelse til Rwanda – et kjernepunkt på Det konservative partiets agenda i flere år og gjentatte ganger stanset etter innsigelser basert på menneskerettighetene. Planen, som er begrunnet med at den vil fjerne insentivet til å gjennomføre risikable båtreiser fra kontinentet, er at flyktningene skal sitte på et mottak i det afrikanske landet mens deres asylsøknader behandles.

ANKER POLITIVOLD-DOM: Politimannen som i Borgarting lagmannsrett i dag er dømt til 120 dagers fengsel for vold og overdrevet maktbruk i den såkalte Kongsberg-saken, anker dommen til Høyesterett.

Dommen er dobbelt så streng som det aktor ba om. Retten mener politimannen ikke benyttet seg av de mildeste mulighetene han hadde til rådighet da han påførte den fornærmede knyttneveslag mot hode og nakke på bensinstasjonen sentralt i Buskerud-byen en novembernatt i 2022. Selv er politimannen opptatt av at saken kan ramme andre kolleger ute på oppdrag hvis den blir stående og skaper presedens, skriver NRK.

Dagbladet melder at en av politimennene som vitnet i saken er anmeldt til Spesialenheten for politisaker.