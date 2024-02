Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

LIZ CHENEY, DEN REPUBLIKANSKE politikeren som kjemper for å sikre at Donald Trump ikke blir president igjen, advarer nå om en voksende «Putin-fløy» i partiet. Det skjer som følge av Trump-kampanjens manglende reaksjon på Aleksej Navalnyjs dødsfall i en avsideliggende arktisk straffekoloni.



Trump-kampanjen sa først at de har lagt ut et innlegg som en offisiell reaksjon på opposisjonslederens dødsfall, men Navalnyj er ikke navngitt i denne og Trump vil ikke fordømme dødsfallet. I stedet publiserte Trump-kampanjen 20 innlegg om innenrikstemaer som kriminalitet, grensesituasjonen mot Mexico og om politiske motstandere som Nikki Haley. Senere la Trump ut et innlegg der han tilsynelatende sammenlignet seg selv med Navalnyj, der det sto «Biden:Trump::Putin:Navalny».



Trumps reaksjon skiller seg fra president Joe Bidens, som umiddelbart la skylda på Putin og hans kjeltringer («thugs») og kalte dødsfallet et bevis på «Putins brutalitet». CNN/Washington Post





MINST 366 RUSSERE I 39 ulike russiske byer er så langt pågrepet for å sørge eller delta i fredelige demonstrasjoner etter nyheten om Navalnyjs død.