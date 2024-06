Man skulle ikke tro det var mulig å tape en tv-debatt mot en kandidat som sier ting som «jeg hadde ikke sex med en pornostjerne» rett etter å ha forsvart de straffedømte gjerningspersonene bak et kuppforsøk. Men Donalds Trumps endeløse strøm av blanke løgner, rystende demagogi og unnvikelser om egne straffesaker i nattens direktesendte duell ble overskygget av at Demokratene ikke har en kandidat som kan slå effektivt tilbake.

Etter mindre enn et kvarter hadde Joe Biden gitt Trump-leiren det første av akkurat de øyeblikkene den 81 år gamle presidenten skulle prøve å unngå – der han, hes i stemmen, så ut til å miste tråden i resonnementet sitt, stoppe opp og snuble i ordene. Etter en halvtime sendte nyhetsbyrået AP ut meldingen: «a raspy Biden delivers rambling answers while Trump counters with energy and falsehoods», mens New York Times supplerte med: «his halting, hoarse voice and occasional struggle to finish his thoughts is spiking Democratic anxiety» – og siterte anonyme kilder i partiet på at Bidens opptreden var en «katastrofe».

På direkte spørsmål om alder og skikkelse havnet Trump og Biden til slutt i en absurd krangel om hvem som er best til å spille golf, neppe egnet til å berolige noen. (Se hele den halvannen time lange debatten her, om du orker).

BOLIVIAS PRESIDENT TILBAKEVISER PÅSTANDER om at han eller regjeringen ble advart om at et kuppforsøk var i gjære. – Vi ble aldri informert om hva general Zungia hadde planer om. Vi ble overrasket, sier presidenten. Før generalen ble pågrepet sa han at presidenten hadde bestilt kuppforsøket for å øke sin popularitet.

Så langt har 17 personer blitt arrestert i forbindelse med kuppforsøket.