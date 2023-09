Abort avkriminaliseres i hele Mexico

MEXICOS HØYESTERETT avkriminaliserer abort i hele landet. Dermed blir prosedyren tilgjengelig i føderale klinikker selv om flere av delstatene fortsatt har lover som forbyr den. Høyesterett slår både fast at kriminalisering av det å avslutte et svangerskap i en tidlig fase er i strid med grunnloven, og at det ikke er lov å straffeforfølge helsepersonell som utfører inngrepet. Avgjørelsen feires som en stor seier av den feministiske bevegelsen i Mexico, som neste år avvikler sitt første presidentvalg der begge kandidatene er kvinner.

Nyheten kommer etter en rekke latinamerikanske land i det siste har legalisert eller oppmyknet forbud mot abort, på tross av sine sterke katolske tradisjoner – en kontrast til situasjonen i USA, der omgjørelsen av den såkalte Roe v Wade-beslutningen i fjor har ført til kraftige innskrenkelser. The New York Times/AP News

USA FØLGER STORBRITANNIAS avgjørelse om å donere ammunisjon med såkalt utarmet uran til Ukraina. Slike prosjektiler vil dermed kunne brukes av ukrainske styrker i amerikanske tanks på slagmarken om kort tid. Utarmet uran har i motsetning til anriket uran ingen kapasitet til å starte kjernefysiske reaksjoner, men så stor tetthet at prosjektilene lettere trenger gjennom panserplater. Kreml klager over at beslutningen er «inhuman». AFP/Al Jazeera<...>