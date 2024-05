800 000 rammet: Kinesisk nettverk bak en av tidenes største nettsvindler

76 000 falske nettsider som gir seg ut for å selge rabatterte merkevarer fra Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace, Prada med flere, ser ut til å ha lurt rundt 800 000 kunder i Europa og USA til å gi fra seg kortdetaljer og andre personlige opplysninger. Nå viser et internasjonalt samarbeid av journalister og IT-eksperter ved The Guardian, Le Monde og Die Zeit at et organisert nettverk av programmerere står bak de falske nettsidene. IP-adresser og lønnsinformasjon peker på at nettverket startet opp i Fujian-provinsen i Kina. – Det større bildet er at man må anta at kinesiske myndigheter kan ha mulig tilgang til dataene, uttaler Jake Moore, som er rådgiver for cybersikkerhet ved dataselskapet ESET, til The Guardian. Han peker på at slike data er verdifulle å ha til etterretning og overvåkning.

Det var et tysk konsulentfirma for cybersikkerhet, Security Research Labs, som først avslørte nettverket og delte det de hadde funnet med Die Zeit. Nettverket skal de siste tre årene alene ha forsøkt å gjennomføre over én million «salg» til kunder gjennom nettsidene til en samlet verdi av 590 millioner kroner. Kunder som har handlet via nettsidene forteller at de aldri har fått varene det er snakk om. 476 000 kunder skal ha delt informasjonen på bankkortene sine med nettsidene, herunder det tresifrede kontrollnummeret på baksiden, i det som ser ut til å være en av verdens største nettsvindler.

IKKE TRO PÅ MACRONS OL-SKRYT: Oppbyggingen av arenaer og infrastruktur til sommerens OL i Paris har ikke vært like skadelig og dødelig for arbeidere som fotball-VM i Qatar for to år siden. Men det prestisjetunge idrettsarrangementet presenteres med en polert arbeidsskade-statistikk som ikke stemmer med virkeligheten, skriver The New York Times.

Det var med skandalemesterskapet i Midtøsten i 2022 friskt i minnet at Emmanuel Macron lovet at OL i Paris skulle rigges på en trygg og forsvarlig måte for alle arbeidere. I februar erklærte den franske presidenten at løftet var oppfylt, og viste til at det ikke var registrert dødsfall, og bare rundt 200 arbeidsrelaterte skader, blant den mange tusen person store arbeidsstokken som har stått på i høyt tempo i fire år for å gjøre alt klart. Men når papirløse immigranter har omkommet eller blitt skadet på OL-byggeplassene har det langt fra alltid havnet i statistikken, ifølge både arbeidere og myndighetspersoner The New York Times har snakket med.

Årsaken er blant annet en snever definisjon av hvilke prosjekter som er en del av forberedelsene til OL. For eksempel ble det ikke telt med da to immigranter døde under arbeid med et tunnelbaneprosjekt, til tross for at prosjektet ble omtalt som «de olympiske lekenes livline». Den amerikanske storavisa dokumenterer også at papirløse immigranter hadde lange dager med risikofylt arbeid og manglende sikkerhetsutstyr.

STORE PROBLEMER MED SÅR OG SKADER PÅ LAKSEN: Lakseselskapet Mowi måtte kutte 75 prosent av laksen sin i vinter på grunn av sår og skader på fisken. I enkelte av merdene på anlegget Oksen, som er eid av Mowi, døde over 60 prosent av fisken. Mattilsynet sier dette er problematisk.

«Vi mener det er alvorlig at det har vært en svært høy dødelighet som har vart fra mellom åtte til femten uker i merdene på lokaliteten. Det har gått for lang tid før dere har satt i gang større tiltak for å avlive fisk med nedsatt velferd» skriver Mattilsynet til Mowi. Kommunikasjonsdirektør i Mowi Ola Helge Hjetland sier til NRK at situasjonen på Oksen har vært krevende. — Denne vinteren har vært svært krevende på grunn av unormalt store forekomster av perlesnormanet. Det har vært en stor utfordring langs hele kysten i vinter, men forekomsten har dessverre vært eksepsjonelt stor på Sotra.

INTENS BOMBING: Journalister i Gaza beskriver hvordan store mengder flyktninger korker veiene ut av Rafah i desperate forsøk på å komme seg unna luftangrepene som de siste dagene har rammet byen helt sør i Gaza. De bruker biler, kjerrer og hva de måtte ha til rådighet for å komme seg vekk, i håp om å kunne slå leir lenger nord. Mange drar i retning Deir el-Balah, der Al-Aqsa-sykehuset fortsatt tilbyr helsehjelp, men begynner å bli svært overfylt, rapporterer Al Jazeera.

Det er antatt at den israelske bombingen, som startet øst i Rafah tidligere denne uka, men nå også rammer deler av sentrum, er et preludium til bakkeinvasjonen krigskabinettet har varslet i flere uker. Det skjer mot kraftige advarsler fra verdenssamfunnet – USA gikk i dag til det skritt å stanse en våpenforsendelse til Israel i frykt for at den skulle bli tatt i bruk mot sivile i byen.

Samtidig hevder Israel å ha gjenåpnet grenseovergangen Kerem Shalom nær Rafah for å slippe inn humanitær hjelp – og det skal fortsatt være håp i de tilsynelatende evigvarende våpenhvileforhandlingene med Hamas. CIA-direktør William Burns, som spiller en sentral rolle i forhandlingene, har meldt sin ankomst til Israel for et møte med statsminister Benjamin Netanyahu før krigskabinettet samles i ettermiddag.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.