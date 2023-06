79 omkommet, hundrevis savnet etter kantring utenfor Hellas

MINST 79 PERSONER ER OMKOMMET etter at et fiskefartøy på vei fra Libya mot Italia har kantret i havet utenfor sør-Hellas. Rundt 100 er reddet, men forteller at det var flere hundre mennesker ombord. Nesten alle ofrene var flyktninger fra Afghanistan og Pakistan. Greske myndigheter sier kantringen er en av de verste båtflyktning-tragediene landet har sett og har erklært tre dager landesorg.

Båten skal ha blitt observert i internasjonalt farvann sent tirsdag av fly fra EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex, som sier ingen ombord hadde redningsvester. Via radiokontakt skal fartøyet gjentatte ganger ha avvist assistanse før det sent onsdag kveld meldte om motorproblemer. Det skal bare ha gått 10-15 minutter fra kantringen til fartøyet hadde sunket. Redningsoperasjonen ble vanskeliggjort av kraftig vind i området. BBC News/The Guardian

FORSKERE HAR LYKTES i å skape kunstige menneskelige embryo av stamceller. En embryo er et menneskelig