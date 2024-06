78 nasjoner bak erklæring for Ukraina – vil ha rettferdig og varig fred

78 NASJONER OG FIRE EU-organisasjoner har undertegnet slutterklæringen fra helgas konferanse om fred i Ukraina, holdt i den sveitsiske byen Burgenstock på Ukrainas initiativ. Erklæringen slår fast at den territorielle integriteten og suvereniteten til alle verdens land skal ligge til grunn for en «omfattende, rettferdig og varig» fred i Ukraina. Den tar til orde for at landet får tilbake kontrollen over kjernekraftverket i Zaporizjzja og havnene ved Azov-havet, at ukrainske krigsfanger slippes fri og at ukrainske barn som er bortført fra okkuperte områder føres tilbake til hjemlandet.

Russland var ikke invitert til konferansen, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landet ikke er klare for en rettferdig fred, men at samtaler kan starte umiddelbart dersom Kreml leverer tilbake territorier som er okkupert. Kina er blant landene som ikke ville delta. Blant landene som deltok på konferansen, men ikke stiller seg bak slutterklæringen, er India, Saudi Arabia, De forente arabiske emirater. Indonesia, Sør-Afrika, Thailand og Mexico.

Det er 845 dager siden Russland startet fullskalainvasjonen, og på slagmarken har Ukraina nå så stort behov for flere soldater at landet har begynt å gjøre som fienden: Tilby straffedømte benådning mot at de tjenestegjør. Det gjelder også personer dømt for voldelig, alvorlig kriminalitet. Kyiv International/The Guardian/