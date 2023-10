ET RUSSISK LUFTANGREP kostet i går 51 mennesker livet i Hroza i Kharkiv-regionen i Ukraina – rundt halvparten av alle innbyggerne i landsbyen. Seks personer skal i tillegg være skadet. Alle var sivile som var samlet i en kafè- og butikkbygning i forbindelse med en bisettelse, og blant dem var et åtte år gammelt barn, melder ukrainske myndigheter.

Angrepet skal ha vært det dødeligste i Ukraina-krigen i 2023 og ble trolig utført med et Iskander-missil. Det finnes ingen åpenbare militære eller industrielle mål i eller rundt landsbyen, som ligger rundt 30 kilometer fra Kupjansk – et område der Russland har fokusert sine angrep siden i sommer for å forsøke å gjenerobre områder som ble tatt i den ukrainske motoffensiven i fjor.

Det hvite hus fordømte i natt angrepet som «grusomt». Storbritannias statsminister Rishi Sunak sier det «demonstrerer hvilke dybder av fordervelse de russiske styrkene er villige til å synke til». Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil ikke kalle angrepet bestialsk, «fordi det ville være en fornærmelse mot beist». BBC News/The Guardian/Kyiv International/The New York Times

