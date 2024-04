5000 georgiere demonstrerte mot «russisk» lov

5000 DEMONSTRERTE MOT «RUSSISK» LOV: Gatene i Tbilisi fylles igjen med georgiere mot en foreslått «utenlandske agenter»-lov – et lovforslag som er oppsiktsvekkende likt den russiske loven som rammer svært mange regimemotstandere. Under gårsdagens demonstrasjon gikk folk med bannere der det sto «nei til den russiske loven», og de demonstrerte med Georgias flagg og EU-flagget. 14 personer ble pågrepet, melder eksilavisen Novaja Gazeta Europa.

Russere som stemples som utenlandske agenter (deriblant Georgij Sjentemirov i Barents Observer, som Filter Nyheter tidligere har intervjuet) er blant annet nødt til å dele hele sin private økonomi med russiske myndigheter, og de må merke alle innlegg de poster i sosiale medier med en oppgitt tekst. Lovforslaget i Georgia går blant annet ut på at alle frivillige foreninger som mottar mer enn 20 prosent av sine inntekter fra utlandet stemples som «agenter med utenlandsk innflytelse». Det prorussiske styringspartiet Den georgiske drøm forsøkte å innføre loven i mars i fjor, men ga den gang opp etter store protester. Les mer om den anspente situasjonen i Georgia fra vår reportasje fra juni 2022 – her.

FOLK FLEST ER IKKE UREDELIGE: Fredag kom forløsningen på masterjuks-saken til Ingvild Kjerkol (Ap) i form av dommen fra Nord Universitet og helseministerens påfølgende avgang. Den skiller seg ikke ut fordi den er unik, men fordi den representerer en vilje til makt blant våre statsråder og folkevalgte som overskygger evnen til å ta konsekvensene av sine feil, skriver Filter Nyheter-journalist Silje J. Eggestad i en fersk kommentarartikkel. Til det ligger også forsøkene på å alminneliggjøre feilene som blir begått: «– Jeg stiller på likefot med alle andre masterstudenter, hevdet Kjerkol da hun 20. januar ble konfrontert med de første avsløringene av omfattende tekstlikhet i masteroppgaven hun leverte i 2021. Siden da har sammenlikningen med ‘alle andre studenter’ blitt en av Kjerkols mest brukte formuleringer. Men studenter flest jukser ikke i besvarelsene sine, skal vi tro undervisere og forskere ved landets fremste universiteter (…) De siste årenes politikerskandaler risikerer å erodere bort noe av det kjæreste vi har i dette landet – troen på at våre politikere er til å stole på, og at de har søkt makt for å tjene folket og ikke seg selv». Les hele kommentaren her.

NY BANEHEIA-SAK: Jan Helge Andersen erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen da straffesaken mot ham startet i Kristiansand i dag. Andersen er tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2001, som hans tidligere kompis Viggo Kristiansen opprinnelig var dømt og har sonet en lang fengselsstraff for (Kristiansen ble frifunnet da saken ble gjenopptatt i 2022). Andersen risikerer to års fengsel, siden han allerede har sonet 19 for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen.

Samtidig blir det kjent at Kristiansen tilbys 55 millioner kroner i erstatning for justismord. Det opprinnelige kravet var 90 millioner, og Kristiansens advokat Brynjar Meling sier til TV 2 at han forbereder et søksmål om differansen.

INFLUENSER-BISKOP TERROR-STUKKET: Politiet sier religiøs ekstremisme lå bak knivstikkingen av den assyriske biskopen i Sydney i natt – det andre knivangrepet som ryster den australske storbyen på få dager og klassifiseres som terror. Mar Mari Emmanuel (53) hadde samlet 100 000 følgere på Tiktok med sine video-overførte prekener, der kritikk av islam, covid-vaksiner, homoseksualitet og Joe Biden var gjennomgangstemaer, melder Reuters. En 16 år gammel gutt er pågrepet for å ha knivstukket både biskopen og flere medlemmer av menigheten mandag kveld lokal tid. Angrepet utløste opptøyer der en rasende folkemengde samlet seg utenfor kirken, kastet stein og flasker mot politi og krevde hevn mens den pågrepne fortsatt befant seg på åstedet, skriver AP.

Forrige uke ble sju mennesker drept da en person gikk løs på kvinner og barn med kniv på et kjøpesenter i Sydney. Gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet.

BRANN I HISTORISK BYGNING: Københavns skyline er endret for alltid etter brannen i den historiske Børsen i dag: Ved ti-tiden ble det meldt om at det karakteristiske drage-tårnet på bygningen har rast. Brannvesen og frivillige har jobbet hardt for å redde malerier og andre kunstskatter ut av bygningen, som i moderne tid har vært brukt til kontorer og den siste tiden vært under restaurering. I internasjonal presse trekker mange sammenligningen med Notre Dame, katedralen som brant i Paris for fem år siden.