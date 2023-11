50 000 gravide kvinner sperret inne i Gaza

Per nå er om lag 50 000 gravide kvinner innesperret på Gazastripen. Siden flere sykehus mangler utstyr og medisiner, ender det med at flere har måttet ta keisersnitt uten bedøvelse, noe som kan føre til store traumer, skriver Aftenposten. Ifølge Haba Tibi, landdirektør for Vestbredden og Gazastripen i Care, er det vanskelig å anslå hvor mange som ender opp med å måtte gjennomføre inngrepet uten bedøvelse, men at en studie fra 2018 viste at 1 av 5 kvinner i Gaza den gang tok keisersnitt. Flere kvinner er også svært redde på grunn av situasjonen, og frykten deres kan skade fosteret. Sjokk og stress kan i verste fall føre til spontanabort eller for tidlig fødsel, noe de allerede har sett mange tilfeller av. Spedbarn som fødes for tidlig må ligge i kuvøse, og kuvøsene vil heller ikke fungere om ikke sykehusene får inn nok drivstoff til aggregatene, advarer de.

«TEKNOLOGISK ARROGANSE» OG UNDERVURDERING AV HAMAS: Hvordan kunne Israels etterretningstjeneste – kjent for sin sofisitikerte spionasje – ha oversett en rekke advarsler om Hamas i minst ett år må ha planlagt storoffensiven 7. oktober? Financial Times skriver i dag at en del av årsaken er Israels overdrevent selvsikre etterretningsagenter og deres «teknologiske arroganse»; altså en overdreven tro på at Israels avanserte teknologi ville å overgå Hamas’ mer begrensede teknologiske evner, og derav ga dem en falsk trygghet. New York Times har tidligere skrevet at katastrofen skyldes en «kaskade» av feil de siste årene – ikke bare i timene, dagene og ukene før angrepet fant sted. Noen av de andre årsakene avisene trekker fram er:

At Israel undervurderte Hamas’ evne til å sette i gang en såpass stor operasjon. For lite kunnskap om at Hamas’ kampfly ga terrorgruppa grundig informasjon om Israels militærbaser og kibbutzene.

Større fokus på Hizbollah og Iran i israelsk etterretning.

At Israel nylig sluttet å avlytte Hamas’ håndholdte radioer, da de vurderte det som bortkastet tid.

Amerikansk etterretning hadde i stor grad sluttet å samle inn informasjon om Hamas, da de vurderte det som en lokal konflikt som Israel håndterte.

Bråket rundt statsminister Benjamin Netanyahu s innenrikspolitikk og foreslåtte «domstolsreform». Til tross for at etterretningstjenesten advarte om at dette ville få konsekvenser for deres arbeid, gikk Netanyahu videre med det omstridte forslaget.

s innenrikspolitikk og foreslåtte «domstolsreform». Til tross for at etterretningstjenesten advarte om at dette ville få konsekvenser for deres arbeid, gikk Netanyahu videre med det omstridte forslaget. Tidligere leder av den britiske etterretningstjenesten, Alex Younger, mener det skyldtes «manglende fantasi» for hva slags angrep motstanderen kunne gjennomføre – i likhet med 9/11-angrepet.

mener det skyldtes «manglende fantasi» for hva slags angrep motstanderen kunne gjennomføre – i likhet med 9/11-angrepet. Israel kan identifisere den nøyaktige plasseringen av en rakettutskyter, de har luftdroner som avlytter Gaza og en lang sensorstyrte barriere rundt Gazastripen. Men til tross for at Israels høyteknologiske overvåkingsmetoder og teknologi kan produsere taktisk etterretning av høy kvalitet, er den mindre egnet til å avsløre Hamas-lederens strategi og intensjoner – altså menneskelig intelligens.

Tidligere statsminister i Israel, Ehud Olmert, mener Israel led av «overmot, som førte til arroganse, som førte til selvtilfredshet».

7. oktober tok 1500 menn fra Hamas seg inn i Israel, de slo ut Israels grensekommunikasjon med eksplosive droner, brøt sikkerhetsbarrierene med bulldosere og raidet israelsk territorium på motorsykler og med paraglidere.

DRØMMEN SOM NEKTER Å DØ: Energiminister Terje Aasland (Ap) har forlengst konkludert med at kjernekraft er for dyrt, for vanskelig og ganske enkelt uaktuelt for Norge. Men å høste strøm fra spalting av atomer er en idé som ikke ser ut til å forsvinne med det første. Nå har en rekke norske kommuner, slik som kraftfattige Aure på Nordmøre, dannet interesseorganisasjonen «Norske Kjernekraftkommuner» og til og med satt av tomt til et fremtidig atomkraftverk. Har det noe for seg? Marginene på nye havvindprosjekter er hvertfall så svake at flere har blitt kansellert, i tillegg til at flaskehalser i leverandørkjeden skaper problemer. Men heller ikke kjernekraft er smooth sailing mot er en verden med gode gamle strømpriser, drøfter vår journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av kraftspalta Filter KALDDUSJ. Du leser den her.

TEGN ET ABONNEMENT PÅ FILTER NYHETER!

Få alle våre nye nyhetsbrev og spalter (slik som Filter KALDDUSJ) samt full tilgang til alt vi noensinne har postet for bare 70 kroner i måneden. KLIKK HER!

Få i tillegg vårt papirmagasin i posten hver måned for bare 100 kroner i måneden. KLIKK HER!

Mest for pengene: 12 papirmagasiner og digital tilgang i et helt år for bare 900 kroner. KLIKK HER!

FRARÅDET KONGEN Å KONDOLERE ISRAEL: To dager etter at Hamas angrep Israel den 7. oktober frarådet Utenriksdepartementet (UD) kong Harald å kondolere i forbindelse med konflikten. Det viser korrespondanse mellom Utenriksdepartementet og hoffsjef Olav Heian-Engdal som Dagbladet har fått innsyn i. UDs tilrådning var at kongen ikke kondolerte i tilknytning til «konflikten mellom Israel og Hamas» i lys av «konfliktens politiske natur».

HEVER PENSJONSGRENSA: – Jeg må jobbe lenger enn mine foreldre, og mine barn må jobbe lenger enn meg. Det er neppe noen vinnersak blant velgerne, men arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) stiller seg bak Pensjonsutvalgets anbefaling om å heve pensjonsalderen i Norge. Hun søker et bredt forlik i Stortinget om å bytte ut dagens 67-årsgrense med en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker. Foreløpig har ikke Brenna noe svar på LOs utfordring om å finne en bedre løsning for «sliterne», de som står i fysisk tunge jobber, skriver E24.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.