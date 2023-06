42 000 mennesker i fare etter oversvømmelsen i Ukraina

42 000 mennesker er i fare for å bli rammet av oversvømmelsen i Kherson i Ukraina etter at en av de store demningene i Dnipro-elva brast i går. Det melder ukrainske myndigheter. President Volodymyr Zelenskyj sier hundretusener i tillegg står i fare for å miste tilgangen på drikkevann, og at å erstatte dette vannet nå er regjeringens førsteprioritet ved siden av å evakuere de som har mistet sine hjem.

Uten oppdemming av reservoaret ved Nova Kakhovka vil dessuten store jordbruksområder de kommende årene mangle vann, noe som åpenbart vil få store konsekvenser for kornproduksjonen. Det er særlig dårlige nyheter for mange afrikanske land, som er avhengige av å importere korn fra Ukraina.

Vannet er ventet å trekke seg tilbake med store krefter over de neste fire-fem dagene og først da vil vi få full oversikt over katastrofen, ifølge FNs nødshjelpsjef Martin Griffiths, som orienterte Sikkerhetsrådet i et hastemøte natt. Der ble Russland anklaget for å ha respondert på hendelsen – hvis årsaker fortsatt er ukjent – med en «gjørme av løgner» av den ukrainske utsendingen. Det var Russland som hadde mest å vinne på at demningen ble ødelagt, mener den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War.

På slagmarken melder Ukraina i dag om fremgang i flere sektorer i retning av Bakhmut, byen i Donetsk som har vært åsted for flere av krigens hardeste kamper. Russland melder på sin side at de har slått tilbake ukrainske angrep i utkanten av byen, skriver BBC News.

FIKK NYSS OM SABOTASJEPLANER: I juni i fjor, tre måneder før Nord Stream-ledningene i Østersjøen ble sprengt, skal USAs etterretning ha mottatt