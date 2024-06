32 drept, mange såret etter israelsk luftangrep på UNRWA-skole i Gaza

MINST 32 SKAL VÆRE DREPT OG mange såret i et israelsk luftangrep på en skole i Gaza som er drevet av FNs organisasjon for nødhjelp til fordrevne palestinere, UNRWA. Angrepet er en «grusom massakre som setter menneskeheten i forlegenhet» melder det Hamas-kontrollerte informasjonskontoret på Gaza. En rekke flyktninger skal ha søkt beskyttelse på skolen, som ligger i al-Nuseirat på den midterste delen av territoriet, der den israelske hæren i går kunngjorde at den startet en ny offensiv.

Bilder postet på sosiale medier av palestinske journalister viser at barn er blant de som behandles for skader. «Mennesker ligger overalt, på gulvet og utenfor», melder en talsperson for Leger uten grenser fra al-Aqsa-sykehuset i nabobyen Deir al-Balah.

Det israelske militæret hevder UNRWA-skolen skjulte en kommandopost for Hamas, og sier flere terrorister som deltok i angrepet på Israel 7. oktober i fjor ble drept da de slo til med jagerfly. The Guardian/Haaretz/Al Jazeera

POLITIET I NEW YORK VIL inndra Donald Trumps våpentillatelse etter dommen i hysjpengesaken. Mannen som søker å bli øverste kommandør for verdens mektigste militære styrker kan dermed få inndratt sine tre registrerte...