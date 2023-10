300 000 reservister innkalt til Israels største mobilisering noensinne

Israel har kalt inn 300 000 reservister til krigen mot Hamas og har satt opp egne flygninger for å hente inn israelere med militærtrening bosatt i utlandet, landets største mobilisering noensinne. Med mange israelske gisler i Gaza antas en invasjon med bakkestyrker å være nærstående. Israels forsvarsminister har kunngjort «komplett beleiring» av Gaza og vil stenge tilgang på vann, elektrisitet, mat og drivstoff. (Israel og Egypt har kontrollert Gazas forsyninger hele 2000-tallet).

Minst 700 israelere ble drept og om lag 2300 skadd i lørdagens angrep fra Hamas, som bar preg av rene massakre mot sivile og planlagt gisseltaking. Flere enn 200 av ofrene skal ha vært deltagere på musikkfestivalen Supernova ved landsbyen Re’im, der øyenvitner beskriver terrorister som meide ned forsvarsløse festivalgjengere mens de forsøkte å flykte. Gruoppvekkende videoer av gisler i Hamas’ fangenskap eller deres pårørende i Israel som trygler for deres liv, sirkulerte i helga i sosiale medier.

Hamas’ nøye koordinerte angrep antas å ha vært planlagt i mange måneder uten at den enorme operasjonen ble fanget opp av Israel, og det er knyttet stor spenning til hvilke gjengjeldelser statsminister Benjamin Netanyahu vil ty til for å forsøke å bøte på etterretnings- og sikkerhets-kollapsen. Natt til i dag bombet Israel flere hundre mål på Gazastripen. Der oppgir palestinske myndigheter at 560 er drept og 2900 såret siden motangrepet startet.

I formiddag ble det fortsatt meldt om trefninger mellom Hamas-soldater og den israelske hæren enkelte steder, men militæret mente da å ha kontroll over selve grensekrysningene. Samtidig fortsatte storstilte angrep med raketter fra Gaza mot Israel, der flyalarm preget en rekke byer i dag. (Følg avisa Haaretz’ direkteblogg for oppdateringer).

KRISEMØTER I FLERE LAND:

** Mange utenlandske statsborgere – fra blant andre USA, Canada, Mexico, Thailand, Argentina, Peru, Paraguay, Frankrike, Filippinene og Hviterussland – er meldt drept eller savnet i Hamas-terroren.

** USA sendte i går hangarskipgruppen Ford mot Middelhavet for å bistå Israel og har lovet annen utvidelse av militær støtte.

** Det er foreløpig uklart hvor direkte rolle Iran har hatt i Hamas’ angrep, og amerikanske myndigheter har så langt latt være å peke på det iranske regimet. Iran-støttede Hizbollah har så langt ikke vist tegn til å åpent mobilisere til større angrep i Nord-Israel, og skal ha gitt forsikringer til Libanons utenriksminister om at de ikke involverer seg i stor skala med mindre Israel «trakasserer Libanon».

** Tyskland og Østerrike har midlertidig stanset alle bistandsutbetalinger til de palestinske områdene som følge av Hamas’ angrep.

** EU kaller inn alle utenriksministre til krisemøte i morgen for å diskutere situasjonen.



** Flere flyselskap – blant dem de største operatørene fra USA, Frankrike, Tyskland, Kina og Korea – har stanset flygninger til Tel Aviv med henvisning til den uavklarte sikkerhetssituasjonen.** Til tross for brutaliteten i Hamas’ angrep ble det i land som Bahrain, Marokko, Tyrkia, Jemen, Tunisia og Kuwait holdt store pro-palestinske demonstrasjoner kort tid etter.

** Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Hamas’ angrep som terrorhandlinger og understreker samtidig at Norge om nødvendig fortsatt vil snakke med Hamas. – I en situasjon som dette er å snakke med begge parter en mulighet vi tar sikte på å bruke, sier han ifølge NRK.

PRIS FOR FORSKNING PÅ KJØNNSGAPET: Nobelprisen i økonomi* er tildelt Claudia Goldin (77), professor ved Harvard-universitetet i USA, for hennes forskning på kjønnsbaserte lønnsforskjeller i arbeidslivet. Goldin har lagt statistikk fra de siste 200 årene, til dels frembrakt ved det reneste detektivarbeid, til grunn for sine funn om at kvinners inntog på arbeidsplassene ikke har satt dem i stand til å oppnå menns lønnsnivå. Dette på tross av såvel den økonomiske veksten i perioden som kvinners etterhvert høyere utdannelsesnivå. Forskningen setter politikerne bedre i stand til å gjøre noe med problemet, mener komiteen, ifølge AP. Bare to ganger tidligere er prisen gitt til en kvinnelig økonom.

*) Egentlig Nobels minnepris for økonomi, siden den ikke ble innstiftet av Alfred selv og slik sett ikke er blant de «offisielle» Nobelprisene.

BEKREFTER VM-SØKNAD: Saudi-Arabias fotballforbund har nå sendt inn et formelt brev til Fifa om at de søker om å bli vertsland for fotball-VM i 2034. Saudi-Arabia meldte sin interesse for 2034 forrige uke, da det ble klart at VM i 2030 vil gå til Marokko, Spania og Portugal – med Uruguay, Argentina og Paraguay som vertskap for åpningskampene for å markere VMs hundreårsjubileum. Nå som VM går til tre kontinenter, og det i 2026 vil gå til USA, Canada og Mexico, er det ventet at 2034-mesterskapet vil finne sted på asiatisk eller oseanisk jord. Australia, som skiftet over til det asiatiske fotballforbundet i 2006, har også meldt interesse og virker til å være Saudi-Arabias eneste reelle konkurrent – noe flere kommentatorer mener vil være en «lett match» for Saudi-Arabia. Ifølge Saudi-Arabias fotballforbund skal mer enn 70 medlemsland ha lovet sin støtte til den saudiarabiske VM-søknaden. Saudi-Arabia har de siste årene trappet fotballsatsingen kraftig opp, blant annet ved å hente inn stjernespillere som Cristiano Ronaldo til landets toppliga. For kort tid siden sa Mohammed bin Salman, Saudi-Arabias kronprins, i et kontroversielt intervju at han «ikke bryr seg» om beskyldningene om sportsvasking.

KASTET FOR BESTIKKELSER: Tidligere styreformann i det store, statseide finanskonglomeratet China Everbright Group, Li Xiaopeng, er kastet ut av det kinesiske Kommunistpartiet og avsatt fra offentlige verv på grunn av «alvorlige disiplinære og rettslige brudd, herunder bestikkelser». Det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV mandag. «Li mottok fordeler av andre i forbindelse med utvelgelsen og utnevnelsen av myndighetspersoner, og utnyttet sin posisjon til å sikre profitt for sine slektningers ulike forretningsvirksomheter», ifølge en uttalelse fra det statseide nyhetsbyrået Xinhua.

Nyheten kommer få dager etter at Kommunistpartiet kastet styreformannen i Bank of China med anklager om ulovlige aktiviteter og for å ha mottatt bestikkelser. Avsettelsene kommer som følge av president Xi Jinpings storstilte anti-korrupsjonskampanje rettet mot finansinstitusjonene i landet de siste årene. Det var i april det først ble kjent at Li var under etterforskning for mulige lovbrudd.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.