Økonomi, klima, lite statlig innblanding, klasseforskjeller, liberale verdier og nei til fritt skolevalg. Dette er noen av sakene som fikk Oslo-velgerne til å bestemme seg.

Flere enn 192 000 Oslo-velgere avla i år sin stemme før de siste to valgdagene.

Her forteller 30 av dem hvilket parti de landet på, og hva som overbeviste dem denne gang:

Inger Hansen (82) – pensjonist, Østensjø

Stemte Høyre.

– Jeg er ikke fornøyd med noen av politikerne – det er så mye korrupsjon, juks og fanteri med alle sammen, at de burde skamme seg.

Men til syvende og sist var det viktigste å stemme på et parti med få innvandrere. Og jeg er enig i dem som sier at Høyre har overtatt for Ap som partiet for arbeidere.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det kan ha vært Ap – jeg har vokst opp i et skikkelig Ap-miljø – men jeg tror det var Høyre.

Harald Simonnæs (51) – sykepleier, Frogner

Stemte Sosialistisk Venstreparti.

– Jeg pleier å stemme Rødt ofte, også. Jeg er opptatt av solidaritet, like muligheter og utjevning av klasseforskjeller.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det tror jeg faktisk var Feministisk Initiativ, fordi jeg var opptatt av kjønnsroller på den tiden.

Isaak Bashevkin (34) – arkitekt, Vestre Aker

Stemte Miljøpartiet De Grønne.

– Klimasaken er det aller, aller viktigste for at vi skal få en bærekraftig framtid – for at vi skal kunne ha et bærekraftig og stabilt samfunn også for de kommende generasjonene.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Jeg har stemt MDG i alle valg siden 2010.

Lina Johanne Strand (43) – spesialpedagog, Gamle Oslo

Stemte Sosialistisk Venstreparti.

– SVs omfordelings-politikk, miljøvern, boligpolitikk og spesielt skolepolitikk, er de sakene som har vært viktigst for meg.

Gjennom jobben min ser jeg at det spesielt i Oslo etter koronapandemien er kjempeviktig å jobbe med den videregående skolen og endre måten fritt skolevalg har gjort at det er blitt så stor forskjell i popularitet blant skolene.

Jeg synes alle fortjener å ha en skole som ikke lager forskjeller, og jeg synes nåværende byråd for oppvekst (Sunniva Holmås Eidsvoll, red.anm.) har tatt tak i dette på en ærlig måte.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det var SV.

Fredrik Julian Lie-Hagen (38) – vil ikke oppgi yrke, tidligere Oslo-borger, bor for tiden i Portugal

Stemte Høyre.

– Jeg er medlem av Høyre, og jeg anser det som min borgerplikt å stemme. Valget er viktigere nå enn på lang tid. Denne byen trenger et skifte, og jeg ønsker å bidra til det. Jeg fløy tilbake hit i ens ærend for å stemme.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det samme, jeg er lojal mot partiet mitt.

Niranjan Nithiananthan (65) – gir dataopplæring til eldre, Stovner

Stemte Rødt.

– Jeg stemte Rødt fordi jeg tror det er bedre for Norge. Jeg synes det de har sagt på TV har virket fornuftig og bra. Og jeg tror på deres økonomiske politikk.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Nei, det husker jeg ikke.

Victoria Brønne (55) – konservator, Vestre Aker

Stemte Venstre.

– Vel, jeg var først og fremst veldig klar over hva jeg ikke skulle stemme på. Og så synes jeg Venstre har mye bra for seg når det kommer til deres politikk om sykkelveier, parkering, miljø og innvandring.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det var enten Venstre eller SV.

Mohamed Ahmed (42) – tolk, Østensjø

Stemte Sosialistisk Venstreparti.

– Jeg har tre barn, så for meg var det avgjørende at SV vil satse på gratis AKS og skolemat. Så får jeg heller finne meg i å betale mer eiendomsskatt – pengene går til en god sak.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Tror det var Ap. Jeg føler de har blitt et dårligere parti på de årene som har gått.

Maiken Bruun (33) – student, Vestre Aker

Stemte Rødt.

– De er de eneste som nevner kvinnehelse spesifikt nok. Og spesielt endometriose – det er faktisk like mange som har endometriose som har diabetes. Så det er mange kvinner som har store plager med dette, men det kan ta opptil syv år å få en diagnose og det er ekstremt dårlig helsehjelp å få.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– MDG.

Eirik Berg (28) – konsulent, Grefsen

Stemte Sosialistisk Venstreparti.

– Det var en blanding av at det ideologiske passer meg, og at i valget i Oslo handler det for meg om miljø og sosiale tjenester.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Jeg stemte ikke i Oslo den gang, men fortsatt SV.

Marianne Kielland (42) – manusforfatter, Gamle Oslo

Stemte Miljøpartiet De Grønne.

– Fordi klima, dessverre, er det eneste som teller. Det går rakt til helvete og vi må gjøre så drastiske tiltak vi klarer for å ha en framtid – en framtid hvor de verdiene som jeg bryr meg om ennå finnes. Rettferdighet, vennlighet, tillit – alt det vil ellers bli ødelagt.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det var SV eller MDG.

Ingeborg Watne (61) – logoped og lærer, Østensjø

Stemte Rødt.

– Hovedsakene for meg er partiets sosiale profil, miljø, bolig og velferdspolitikk. Altså omfordeling.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Da stemte jeg også på Rødt.

Tove Frederiksen (63) – pensjonist, St. Hanshaugen

Stemte Arbeiderpartiet.

– Jeg er fornøyd med det sånn som det er her. Jeg kunne ha tenkt meg å hente litt politikk fra hvert parti, men jeg er fornøyd med hva Raymond og gjengen har fått til i Oslo.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Da stemte jeg Høyre, men da bodde jeg i Skedsmo.

Johannes Asperheim (21) – jobber innenfor IT, Gamle Oslo

Stemte Høyre.

– Jeg har vel stått mellom Høyre og Frp. Høyre er det partiet som har engasjert meg mest, jeg har også vært med i Unge Høyre. Jeg er opptatt av lavere skatter, mindre innblanding i egen hverdag, at staten skal bestemme mindre.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Da kunne jeg ikke stemme, men jeg stemte Høyre ved stortingsvalget i 2021.

Marianne Hyll (55) – ballettpedagog, Vestre Aker

Stemte Arbeiderpartiet.

– Jeg er opptatt av de sosialdemokratiske verdiene, som likeverd for alle. At det skal være like muligheter for alle, om du er fattig eller rik. Og så synes jeg Ap har fått til mye bra her i Oslo.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Ja, det var Ap.

Ole Berget Hangaard (39) – sykepleier, Østensjø

Stemte Arbeiderpartiet.

– For meg handlet ikke dette valget så mye om lokale saker, som partiets grunntanke. Hvor de vil med politikken.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Jeg stemte det samme da.

Ying Ou (37) – landskapsarbeider, Gamle Oslo

Stemte Sosialistisk Venstreparti.

– Det var det partiet jeg fikk da jeg tok valgomaten på NRK og så er jeg særlig opptatt av SVs utenrikspolitikk. Jeg opplever at Norge generelt er veldig Kina-vennlig. Jeg kom til Norge fra Taiwan i 2016 og er opptatt av at noen har «guts» til å stå opp for Taiwan mot Kina.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Dette er første gang jeg stemmer. Jeg forsto ikke først hvordan jeg skulle gjøre det, så jeg brettet arket med innsiden ut. De i valgboden ropte «nei, nei» og nesten dyttet meg inn i båsen igjen – da måtte jeg le.

Kjartan Bærem (43) – IT-konsulent, Frogner

Stemte Venstre.

– Det var på grunn av grunnprinsippene i programmet – liberale verdier, frihet for det enkelte mennesket, og miljø.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det var Venstre.

Ingrid Gudmestad (41) – gjenstands-konservator, Østensjø

Stemte Rødt.

– Jeg stemmer på det partiet som gjør mest for de som har minst i samfunnet vårt, og er opptatt av en rettferdig omfordeling.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Rødt.

Mona Løberg (81) – pensjonist og selvstendig næringsdrivende, Stovner

Stemte Høyre.

– Jeg synes de har gode ting fore. Jeg driver et eget underholdningsbyrå der jeg er «nissemor» det meste av tiden. Så de har god politikk for oss som driver for oss selv.

Og så har de vært tydelige på dette med eldrebølgen – det er viktig.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Ja, det var Høyre da òg.

Arthur Gjengstø (55) – spesialrådgiver i staten, St. Hanshaugen

Stemte Venstre.

– Jeg stemte på Venstre fordi de har en politikk som tar vare på de som trenger hjelp. Og så er de grønne og står for et åpent og liberalt samfunn, samtidig som ikke vanlige folk blir kvalt av eiendomsskatt.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det var Høyre.

Lara Stiberg Long (37) – student, Frogner

Stemte Miljøpartiet De Grønne.

– Vi må sette naturen først – og vi er natur. Hvis ikke naturen har det bra, er det ikke mulig for mennesker å ha det bra, heller.

Det er det viktigste for meg og derfor stemmer jeg MDG, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig med dem i alt annet.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– MDG.

Ola Kvarberg (26) – jobber innen «corporate finance», Grefsen

Stemte Høyre.

– Det er de jeg er mest enige med.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Jeg bodde i Stavanger da, men stemte det samme.

Anett Andreassen (45) – sosionom, Østensjø

Stemte Miljøpartiet De Grønne, etter rådslagning med sønnen Ulrik (13).

– Jeg er opptatt av miljø og klima og at vi tar bærekraftige valg for fremtiden.

Dessuten stemmer jeg så radikalt jeg kan, så lenge det er på venstresiden, fordi jeg synes det er viktig at modige politikere får representasjon selv om de ikke nødvendigvis har så mye gjennomslag.

Og selv om jeg ikke rakk det i år, pleier jeg å forhåndsstemme så tidlig som mulig for å signalisere politikerne at det avgjørende er det de gjør gjennom hele fireårsperioden – ikke hva de lirer av seg i valgkampen.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det kan ha vært Rødt, men jeg tror det var MDG.

August Johansson (44) – forsker, Frogner

Stemte Venstre.

– Han Bjercke (Venstres førstelistekandidat i Oslo, red.anm.) virker å være en grei fyr. Og så liker jeg Venstres skole- og innvandringspolitikk.

Men når jeg ser på partiprogrammene blir det først og fremst tydelig hva jeg ikke vil stemme. Jeg stemte forøvrig SV til bydelsutvalget.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Venstre.

Trym (30) – advokatfullmektig, Majorstua

Stemte Arbeiderpartiet.

– Kort fortalt mener jeg de har gode fellesskaps-løsninger.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Jeg stemte Arbeiderpartiet da òg.

Muna Abadiga (48) – helsefagarbeider, Nydalen

Stemte Høyre.

– Jeg tenker at Høyres politikk er bra for oss. Jeg liker det de sier og det de har sagt på TV. De er bra for folk og miljø.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Nei, det husker jeg ikke.

Raik Tietze (44) – assisterende sportssjef i kampsport-forbundet, Vestre Aker

Stemte Høyre.

– Jeg var litt fram og tilbake mellom de to største partiene. Jeg var veldig fornøyd med Ernas regjering og hvordan de håndterte pandemien, mens jeg synes Ap har driti seg litt ut i det siste.

For meg virker det som Ap har kommet litt for langt unna arbeiderne. Og selv om jeg er opptatt av miljø, synes jeg heller ikke MDG treffer folket nok. Høyre gjør det på en folkevennlig måte – eller i hvert fall for den type folk som bor i dette området.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Høyre.

Stefan Thorsteinsen (37) – jobber i flybransjen, Marienlyst

Stemte Arbeiderpartiet.

– Det er det partiet som generelt ligger nærmest mine valg i de fleste saker. Jeg synes de ligger midt imellom og har en fin balanse på alt.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Ap.

Åse (23) – student i statsvitenskap, for tiden i internship, St. Hanshaugen

Stemte Sosialistisk Venstreparti.

– Jeg stemmer SV på grunn av klima, først og fremst, men også ulikhet.

– Husker du hva du stemte ved forrige kommunevalg?

– Det samme.

