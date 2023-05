30 Nato-soldater såret i Kosovo – serbiske militærstyrker i høy beredskap

MER ENN 30 NATO-SOLDATER og 52 serbere er såret etter at forsvarsalliansens fredsbevarende styrker i går gikk inn for å forsvare rådhusene i tre byer i nord-Kosovo mot serbiske demonstranter. Soldatene, av italiensk og ungarsk opphav, ble angrepet da de konfronterte ytterliggående elementer med tåregass og sjokkgranater. Blant annet skal flere ha blitt påført brudd og brannskader i en eksplosjon, sier KFOR, den Nato-ledede styrken i landet. Serbias president har satt landets militære styrker i høy beredskap som følge av hendelsen.

Fredag ble regimet i Pristina irrettesatt av USA og vestlige allierte fordi etnisk albanske ordførere ble satt inn i byer i nord-Kosovo der en majoritet av befolkningen er serbisk. Det skjedde etter at valget ble boikottet av serbere. Reuters/AP News/The Guardian/CNN



MINST EN PERSON ER drept og tre skadet i den tredje store luftangrepsbølgen mot Kyiv det siste døgnet. Bystyret melder at Russland har sendt iranske Shahed-droner mot byen fra forskjellige retninger, og at rundt 20 er skutt ned av luftvern. I sin videotale i natt sier den ukrainske presidenten at tidspunktet for en motoffensiv er satt. The Guardian/Kyiv International/BBC News



«MINDRE SKADER» SKAL være resultatet av et droneangrep i Moskva. AFP



