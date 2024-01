24-åring tilsto angrep på SIAN-leder

En 24 år gammel kvinne som er tiltalt for å ha kjørt inn i bilen til SIAN-leder Lars Thorsen etter en koranbrenning i 2022, erkjente straffskyld for grov kroppsskade og flere andre forhold i Oslo tingrett i dag, blant annet å ha truet med en kniv underveis i dramaet. Den andre tiltalte kvinnen, som var bileier og passasjer i bilen, nekter fortsatt for å ha medvirket til den livsfarlige biljakten og påkjørselen, som forårsaket at bilen med fem SIAN-aktivister kjørte av veien og havnet på taket. SIAN-profilen Fanny Bråten ble påført et brudd i ryggen, mens andre fikk lettere skader..

De tiltalte har muslimsk bakgrunn, men forsvarerne deres avviste i retten at de er ekstremister eller opptatt av islamisme. SIAN-medlemmene mener det var snakk om drapsforsøk, men Riksadvokaten mente det ikke var grunnlag for en slik tiltale.

KLIMAAKSJONISTER RISIKERER FENGSEL: De to miljøaktivistene som november 2022 sølte til sju skulpturer i Vigelandsparken med oransje maling i protest mot et skuffende klimatoppmøte i Egypt, er tiltalt for kulturminnekriminalitet. Aktivistene Joachim Skahjem (25) og Anna Klenge (24) fra foreningen Stopp Oljeletinga er dermed tiltalt for at de med vilje eller uaktsomt begikk skadeverk «på kulturminner av særlig nasjonal eller internasjonal betydning», en paragraf med strafferamme på opptil seks år i fengsel (§ 242). Ifølge tiltalen skal de både ha sølt maling over skulpturene og malt med pensel på sokkelen til Monolitten, og noe av malingen har ikke vært mulig å fjerne.

Oslo statsadvokatembete har også tiltalt klimaaktivistene for grovt skadeverk, begrunnet med at dette er gjenstander «til alminnelig nytte eller pryd, eller som har historisk eller nasjonal verdi» og fordi det er «begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg», heter det i tiltalen.Saken er berammet 23. april og det er satt av to dager i Oslo tingrett.

DELTAR IKKE PÅ MINERAL-KONFERANSE: Tirsdag går Future Minerals Forum 2024 av stabelen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det er tredje gang Saudi-Arabia arrangerer tredagerskonferansen, der europeiske land som Danmark, Sverige, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, samt store mineralnasjoner som Kina og Russland er blant årets deltakere. Blant temaene for årets paneldiskusjoner er hvordan man kan finansiere globale mineral-verdikjeder og hvordan man kan øke investeringene til mineralutvinning i nye jurisdiksjoner.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var invitert av sin saudiske motpart til å delta under ministerdelen av konferansen tirsdag, men avslo invitasjonen til fordel for NHOs årskonferanse som avholdes i Oslo Spektrum i dag. – Næringsministeren mottar mange henvendelser og har ikke mulighet til å prioritere deltakelse på alle relevante arrangementer og konferanser, begrunner kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet Per Aubrey B. Tenden overfor Filter Nyheter. Han opplyser at departementet heller ikke deltar på embetsnivå. Etter hva Filter Nyheter forstår er det heller ikke annen politisk deltakelse fra Norge på forumet.

Saudi-Arabia har som erklært ambisjon å etablere en «super-region» for mineralutvinning i et 9000 kilometer-bredt belte fra Afrika i vest, gjennom Saudi-Arabia og Midtøsten til Sentral-Asia i øst.

UNDERSØKER ELVERUM-SAKEN: Spesialenheten for politisaker starter innledende undersøkelser i drapssaken på Elverum. Det skjer fordi det har kommet fram i media at 32-åringen som er siktet for drapet flere ganger brøt et besøksforbud mot den avdøde, Rahavy Varatharajan (30). Det melder VG.

Varatharajan ble funnet drept i en bil natt til 2. januar med den siktede ved siden av seg og bevæpnet med revolver. I etterkant er det blitt kjent at politiet har opprettet ti saker på mannens brudd på besøksforbudet, siste gang så seint som i desember, og at hun gjentatte ganger hadde bedt om voldsalarm og/eller såkalt omvendt voldsalarm. Hennes familie har omtalt ugjerningen som et varslet drap.

Overfor NTB sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at omvendt voldsalarm brukes i for liten utstrekning i Norge. – Det betyr at byrden legges på offeret og ikke voldsutøver. Regjeringen ønsker å skjerme dem som blir utsatt for vold og fremmet derfor en lovendring for Stortinget. Denne ble vedtatt før jul. Nå jobber Justisdepartementet for at lovendringen skal tre i kraft, raskt, skriver hun.

NY STATSMINISTER I FRANKRIKE: President Emmanuel Macron har utnevnt 34 år gamle Gabriel Attal til ny statsminister i Frankrike. Det skjer etter at Elisabeth Borne i går måtte forlate vervet. Macron har forsøkt å gi regjeringen en ny vitamininnsprøyting etter flere store politiske nederlag det siste året.

Attal, som kommer fra jobben som utdanningsminister, er både landets yngste statsminister under Den femte republikk og den første åpent homofile, skriver Reuters. Hans første oppdrag blir å besøke den flomrammede regionen Pas-de-Calais.

VIL SENDE UT FLERE ASYLSØKERE: Antall asylsøkere til Tyskland steg i fjor til sitt høyeste nivå siden flyktningkrisen i 2016. Det uten at flyktninger fra Ukraina-krigen er telt med (de får opphold uten å måtte søke asyl). Økningen er på hele 51 prosent i forhold til 2022, skriver DW.

Innenriksminister Nancy Faeser sier tallene er en påminnelse om at regjeringen må fastholde sitt arbeid for å begrense det som kalles irregulær migrasjon. Hun sier antallet mennesker som sendes tilbake til sitt opprinnelsesland steg med 25 prosent i 2023 og at en ny lovpakke er på vei som vil gjøre slike returer enklere og raskere for myndighetene.

