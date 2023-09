17 års fengsel for Kongress-stormer og Proud Boys-leder

EN AV LEDERNE I PROUD BOYS, Joseph Biggs, er dømt til 17 års fengsel for sin rolle i stormingen av Kongressen i USA, mens et annet medlem av ytre høyre-militsen, Zachary Rehl, skal sitte inne i 15. Det er blant de aller strengeste straffene som så langt er delt ut for forsøket på å stanse maktoverdragelsen mellom Trump og Biden i 2021 med voldelige midler, og to av en håndfull saker som er juridisk kategorisert som terrorisme. Det er likevel langt mildere enn påtalemaktens påstand – 33 år for Biggs og 30 for Rehl. Neste uke starter straffeutmålingen for Enrique Tarrio, den tidligere Proud Boys-lederen som i likhet med de to er funnet skyldig i sammensvergelse for å begå statskupp («seditious conspiracy»).

Totalt er det reist mer enn 1100 kriminalsaker mot deltakerne i stormingen. Tidligere i sommer ble Stewart Rhodes, leden av Oath Keepers, en annen ytre høyre-gruppe som stormet Kongressen, dømt til 18 års fengsel. The New York Times/The Washington Post

DEN AFRIKANSKE UNION suspenderer Gabons medlemsskap som respons på militærkuppet i forrige uke. Organisasjonen fordømmer «sterkt» militærjuntaen som har tatt makten i landet og kastet ut president Ali Bongo Ondimba. Al Jazeera



FEM AV KINAS STØRSTE banker kutter innskuddsrentene i et samordnet grep for å bli mer lønnsomme. Det skjer i påvente av nye tiltak fra staten for å redde lande...