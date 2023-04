15 russiske diplomater kastes ut av Norge

HVOR MANGE NORDMENN BLIR UTVIST? 15 russiske diplomater i Norge ble i dag stemplet som etterretningsoffiserer og erklært uønsket av Utenriksdepartementet. Utvisningen av antatte spioner under diplomatisk dekke er den største som har blitt offentliggjort her til lands, men Norge har vært blant de mest tilbakeholdne med å utvise russere etter fullskala-invasjonen av Ukraina i fjor. Dagens beslutning fra UD kommer én uke etter at Danmark utviste nettopp 15 russere, i samme vending som også Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Latvia og Sverige tok felles affære mot Russlands spioner. – Dette er ikke snakk om genuine diplomater, men etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke. Deres virksomhet er en trussel mot norske interesser, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse i ettermiddag. Det er nå knyttet spenning til hvor omfattende responsen blir fra russisk side.

Norske sikkerhetsmyndigheter og UD har til enhver tid kjennskap til et høyt antall navngitte russiske etterretningsfolk stasjonert i Norge uten at de blir utvist. I april i fjor valgte UD å bare utvise tre diplomater som del av en felles europeisk respons på Russlands eklatante krigsforbrytelser i Butsja i Ukraina. Vurderingen den gang var trolig at en større utvisning ville gitt en russisk gjengjeldelse mot Norges diplomater i Russland som ville blitt for vanskelig å erstatte. (I praksis går Norge raskt tom for russisktalende diplomater hvis mange blir erklært persona non grata).



MENER NAVALNYJ KAN HA BLITT FORGIFTET: En talsperson for den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj mener 46-åringen kan være utsatt for en «sakte forgiftning». Dette på grunn av sterkt redusert helsetilstand, raske vekttap og flere akutte symptomer, noe som førte til at han ble hentet med ambulanse tidligere i april. Hjelpeapparatet legger nå press på