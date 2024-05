13 BARN ER RETURNERT TIL UKRAINA FRA RUSSLAND OG RUSSISKOKKUPERTE OMRÅDER. – Barna er allerede tatt imot i hjemlandet sitt, sier Andrij Jermak, som er stabssjef til president Zelenskyj. Det er snakk om barn i alderen 6 til 17 år. Ukrainske myndigheter sier det er rundt 20.000 barn som har blitt bortført fra Ukraina til Russland uten samtykke fra familie eller verger. Færre enn 400 har kommet hjem, ifølge den ukrainske regjeringens Children of War-database. Dette var et av argumentene for at ICC utstedte arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova. Anklagene avvises av Russland. Det er Qatar som er mekler mellom Ukraina og Russland for å bringe tilbake ukrainske barn som har ulovlig blitt bortført av Russland. Reuters / Kyiv Independent



ISRAELSKE STYRKER HAR DREPT minst 60 palestinere i luft- og bakkeangrep, ifølge lokale helsearbeidere. Til tross for enormt internasjonalt press på Israel, fortsetter landet å presse seg nærmere Rafah by. Reuters

TSJEKKIAS PRESIDENT SKADET I MC-ULYKKE. President Petr Pavel er innlagt på sykehus etter en motorsykkelulykke. Ifølge hans stab er det ikke snakk om alvorlige skader.