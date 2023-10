ANTALL OMKOMNE I Israel og Gaza har passert 1100: Israels forsvarsdepartement sier rundt 700 israelere har mistet livet, deriblant 44 soldater, mens helsedepartementet på Gaza melder at 413 palestinere har mistet livet. Mer enn 123 000 har mistet sine hjem som følge av gjengjeldelsesbombingen, og over halvparten av dem har søkt tilflukt i skoler, melder FN. Nødhjelpsorganisasjonen Zaka hevder over 260 døde mennesker er funnet på festivalplassen i Negev-ørkenen der mange unge israelere var samlet da angrepet startet.

Israels forsvar sier Hamas’ militære kapabiliteter er vesentlig svekket som følge av luftangrepene mot Gaza. USA venter nå en bakkeinvasjon i løpet av ett eller to døgn. Den kompliseres av et stort antall israelere som holdes fanget på territoriet – Hamas sier det dreier seg om 130.

Representanter for både Hamas og Hizbollah, den Iran-backede militære gruppen i Libanon, påstår regimet i Teheran hjalp med planleggingen og ga grønt lys til Hamas-angrepet på Israel lørdag. Irans FN-delegasjon tilbakeviser enhver delaktighet. USAs utenriksminister Anthony Blinken sier det ikke foreligger bevis for at Iran var involvert, men erkjenner at en del av Hamas’ motivasjon for angrepet kan ha vært å stanse de diplomatiske samtalene som pågår for å normalisere forholdet mellom Israel og Saudi-Arabia.

Flere av medlemmene i FNs sikkerhetsråd fordømte Hamas i et ekstraordinært møte bak lukkede dører i natt. USAs ambassadør anklaget Russland for ikke å ha vært blant dem, noe den russiske ambassadøren tilbakeviser. Rådet kom ikke fram til en felles uttalelse eller resolusjon.

I natt pågikk det fortsatt kamper mellom israelske soldater og palestinere ...