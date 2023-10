1,1 millioner Gaza-innbyggere gitt 24 timer på å evakuere

ISRAELS MILITÆRSTYRKER SKAL ha beordret samtlige innbyggere på Gaza-stripen nord for HaBesor-elva, omtrent midt på området, om å evakuere sørover i løpet av 24 timer. Det betyr at 1,1 millioner mennesker må forlate stedet de bor for å unnslippe det som formodentlig er en bakkeinvasjon. Også FN-personell og mennesker innlosjert i FN-fasiliteter som skoler og helseklinikker må evakuere. Organisasjonens talsperson Stephane Dujarric sier en slik masse-evakuering er umulig å gjennomføre uten store humanitære omkostninger og appellerer til Israel om å trekke ordren tilbake for å unngå at det som allerede er en tragedie, utvikler seg til en enda større katastrofe.

Israels militærsjef sier «tiden er inne for krig» etter at store mengder stridsvogner er stilt opp langs grensen til Gaza i etterkant av terrorangrepet til Hamas for seks dager siden. Målet med en eventuell invasjon er å utslette Hamas’ militære organisasjon, Al-Qassam-brigadene.

Minst 423.000 mennesker er nå internt fordrevet på Gazastripen – en økning på 25 prosent det siste døgnet. Reuters/Axios/The Guardian/NRK/Al Jazeera



HAMAS PUBLISERTE SELV videoer i september der militsen trener på å bryte gjennom Israels sikkerhetsmur. Tidligere etterretningsfolk...