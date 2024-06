100 israelere har anmeldt FN-organisasjonen UNRWA, fordi de påstår at organisasjonen har vært med på å finansiere terrorangrepet den 7. oktober. Hjelpeorganisasjonen har i flere år sendt penger til Gaza for å blant annet lønne ansatte og støtte skoler, sykehus og annen infrastruktur.

De som saksøker påstår at store summer endte opp med å finansiere Hamas og at UNRWA-ansatte har visst om det. De mener at pengene ble brukt til tunnelutstyr og våpen som ble brukt i terrorangrepet mot Israel, uten å gå inn på hvordan det kan bevises.

Norske Leni Stenseth er blant de som har blitt anmeldt. Hun er tidligere nestleder i FN-organisasjonen og ser dette som en politisk motivert kampanje. – Disse forsøkene på å svekke UNRWA får alvorlige konsekvenser, sier hun og understreker at det ikke er noe hold i påstandene. NRK / New York Times.

JULIAN ASSANGE PÅ VEI TIL AUSTRALIA SOM EN FRI MANN. Wikileaks-grunnleggeren erkjente seg skyldig for å ha delt hemmeligstemplet informasjon. Han ble dømt til sonet tid og har forlatt retten som en fri mann - på vei hjem til Australia. The Guardian.

USAS OG RUSSLANDS FORSVARSMINISTRE HAR SNAKKET SAMMEN. Temaet var Ukraina, og USA la vekt på viktigheten av å opprettholde en kontakt på tross av den pågående krigen.